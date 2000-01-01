ЕС одобрил удар коалиции по стратегическим обьектам Сирии
Совет ЕС одобрил удар британской, французской и американской коалиции по Сирии, оправдав его соображениями безопасности.
Агентство ТАСС предоставило заявление Совета ЕС, согласно которому, организация поддержала авиаудар американской, французской и британской коалиции по стратегическим объектам Сирии.
"Совет ЕС выражает понимание, что целенаправленные удары США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии были специальными мерами, единственной целью которых было предотвращения использования химического оружия и химических веществ сирийским режимом, чтобы убивать свой собственный народ", - указано в сообщении.
ЕС подчеркнул, что ответственность за совершенные химические атаки лежит на сирийском правительстве, осудив любые нападения, ведущий к жертвам среди мирного населения.
"С прошлого года сирийский режим при поддержке его союзников - России и Ирана повысил интенсивность военных операций, не обращая внимания на гражданские жертвы", - привела пример организация.
Также в документе призвали Россию и Иран прекратить боевые действия, обеспечить доступ гуманитарной помощи по всей территории Сирии, а сирийское правительство - вернуться "за стол переговоров в Женеве".
Напомним, в субботу, 14 апреля, британские, американские и французские воздушные силы совершили авиаудар по нескольким объектам в Сирии, прямо или косвенно способствующим разработке и распространению химического оружия. Россия, в ответ на нападение, осудила удар и признала его агрессией.