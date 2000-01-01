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Фото из Facebook: Council of Europe 16.04 18:32   MIGnews.com

ЕС одобрил удар коалиции по стратегическим обьектам Сирии

Совет ЕС одобрил удар британской, французской и американской коалиции по Сирии, оправдав его соображениями безопасности.

Агентство ТАСС предоставило заявление Совета ЕС, согласно которому, организация поддержала авиаудар американской, французской и британской коалиции по стратегическим объектам Сирии.

"Совет ЕС выражает понимание, что целенаправленные удары США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии были специальными мерами, единственной целью которых было предотвращения использования химического оружия и химических веществ сирийским режимом, чтобы убивать свой собственный народ", - указано в сообщении.

ЕС подчеркнул, что ответственность за совершенные химические атаки лежит на сирийском правительстве, осудив любые нападения, ведущий к жертвам среди мирного населения.

"С прошлого года сирийский режим при поддержке его союзников - России и Ирана повысил интенсивность военных операций, не обращая внимания на гражданские жертвы", - привела пример организация.

Также в документе призвали Россию и Иран прекратить боевые действия, обеспечить доступ гуманитарной помощи по всей территории Сирии, а сирийское правительство - вернуться "за стол переговоров в Женеве".

Напомним, в субботу, 14 апреля, британские, американские и французские воздушные силы совершили авиаудар по нескольким объектам в Сирии, прямо или косвенно способствующим разработке и распространению химического оружия. Россия, в ответ на нападение, осудила удар и признала его агрессией.
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