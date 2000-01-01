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Светлова: Никаких контактов с антисемитскими партиями! | Фото:16.04 19:35   MIGnews.com

Светлова: Никаких контактов с антисемитскими партиями!

Утром 16 апреля состоялось заседание комиссии кнессета по иностранным делам и обороне. Заседание состоялось по инициативе депутата кнессета Ксении Светловой (Ха-Тнуа) и Иегуды Глика (Ликуд) для обсуждения бойкота австрийской партии Свободы.

На заседании комиссии был зачитан документ министерства иностранных дел Израиля об этой партии, а также письма от лидеров австрийской еврейской общины.

Депутат Светлова: "Это крайне правая экстремистская партия, и мы, как еврейское государство, не можем и не должны поддерживать контакты с партией Свободы. Тот, кто на встречах со студентами распевает песни о том "когда мы сожжем 7-й миллион" тот, кто восхищается бывшими эсэсовцами - не друг нам. Если такая партия хочет сблизиться с Израилем, - что ж, для этого ей придется в установленном порядке полностью отречься от позорных пятен прошлого. Я обращаюсь к правительству Израиля поддержать и усилить бойкот австрийской партии Свободы. Тех депутатов кнессета, которые взвешивают возможность налаживания контактов с партией экстремистов, - призываю отказаться от этих намерений, до тех пор, пока эта партия не отреклась полностью от антисемитизма, не выгнала из партии тех, кто восхваляет Катастрофу и финансирует антисемитские издания . Это будет справедливо и правильно".

В начале работы летней сессии кнессета депутат Ксения Светлова планирует поднять на голосование в кнессете законопроект, запрещающий въезд в Израиль активистам неонацистских партий любых стран мира.
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