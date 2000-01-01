ОЗХО не пускают в пораженные районы города Дума

На заседании Организации по запрещению химического роужия, состоявшемся в Гааге, сирийские и российские военные препятствуют доступу экспертов ОЗХО в районы города Дума, которые пострадали от химической атаки 7 апреля. Об этом сообщили на "Радио Свобода".
Западные страны, а именно британские и американские представители обвинили Россию в намеренном препядствовании в проведении миссии, на что Россия ответила заявлением о повышенной опасности в регионе и отсутствием у экспертов организации соответствующего разрешения от ООН, подтверждающего безопасность.
Также заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в одном из районов города сейчас идут столкновения между военной гвардией Сирии и оппозицией.
Представитель США в свете ОЗХО предположил, что РФ может намеренно препятствовать проведению экспертизы в пораенных районах Думы с целью изьятия улик.
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров открестился от обвинений Запада в спланированных манипулициях в городе Дума с целью уничтожения улик проведения химической атаки.