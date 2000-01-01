Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Facebook: OPCW 16.04 17:13   MIGnews.com

ОЗХО не пускают в пораженные районы города Дума

На заседании Организации по запрещению химического роужия, состоявшемся в Гааге, сирийские и российские военные препятствуют доступу экспертов ОЗХО в районы города Дума, которые пострадали от химической атаки 7 апреля. Об этом сообщили на "Радио Свобода".

Западные страны, а именно британские и американские представители обвинили Россию в намеренном препядствовании в проведении миссии, на что Россия ответила заявлением о повышенной опасности в регионе и отсутствием у экспертов организации соответствующего разрешения от ООН, подтверждающего безопасность.

Также заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в одном из районов города сейчас идут столкновения между военной гвардией Сирии и оппозицией.

Представитель США в свете ОЗХО предположил, что РФ может намеренно препятствовать проведению экспертизы в пораенных районах Думы с целью изьятия улик.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров открестился от обвинений Запада в спланированных манипулициях в городе Дума с целью уничтожения улик проведения химической атаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:51
Звезды Евровидения посадили деревья в землю Израиля
17:24
ЕС: Мирный план с двумя государствами теряет шансы на жизнь
16:45
"Сельскохозяйственный террор можно остановить!"
16:44
Либерман еще раз заявил, что Израиль не бомбил Сирию
16:31
Видеомаппинг в честь 70-летия Израиля в День Независимости
16:28
Россия ответила на обвинения совершения химатаки в Сирии
16:11
Прокуратура предъявила обвинения очередному подстрекателю
15:38
The New York Times: подтверждено, что Израиль атаковал Сирию
15:13
Профсоюзы и активисты требовали освобождения Пучдемона
14:43
ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада
14:05
Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram
13:47
США: Россия заметает следы химической атаки в Дума
13:15
ФРГ приветствует готовность РФ к диалогу по САР
12:34
207 африканских мигрантов освобождены из Саароним
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus