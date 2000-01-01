Либерман еще раз заявил, что Израиль не бомбил Сирию

В беседе с журналистами глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль "не позволит Ирану усилиться в Сирии".
Министр отметил, что Иран ведет борьбу с Израилем через своих посредников – ХАМАС и "Хизбаллу".
"Но мы не позволим Ирану создать "Иранский фронт" в Газе", - добавил Либерман.
Также в интервью изданию министр обороны заявил, что Израиль не позволит России налагать ограничения на деятельность в регионе. Но добавил, что стране удалось избежать "трений" с Москвой, и что власти двух стран находятся в непрерывном контакте.