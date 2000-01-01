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Либерман еще раз заявил, что Израиль не бомбил Сирию | Фото:16.04 16:44   MIGnews.com

Либерман еще раз заявил, что Израиль не бомбил Сирию

Министр обороны Авигдор Либерман в интервью новостному сайту Walla еще раз отвергнул причастность израильских сил к атаке в Сирии на прошлой неделе, в ходе которой было уничтожено иранскую авиабазу.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, что сегодня The New York Times, ссылаясь на неназванный военный источник, сообщил, что Израиль несет полную ответственность за удар.

В беседе с журналистами глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль "не позволит Ирану усилиться в Сирии".

Министр отметил, что Иран ведет борьбу с Израилем через своих посредников – ХАМАС и "Хизбаллу".

"Но мы не позволим Ирану создать "Иранский фронт" в Газе", - добавил Либерман.

Также в интервью изданию министр обороны заявил, что Израиль не позволит России налагать ограничения на деятельность в регионе. Но добавил, что стране удалось избежать "трений" с Москвой, и что власти двух стран находятся в непрерывном контакте.
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