Либерман еще раз заявил, что Израиль не бомбил Сирию

Министр обороны Авигдор Либерман в интервью новостному сайту Walla еще раз отвергнул причастность израильских сил к атаке в Сирии на прошлой неделе, в ходе которой было уничтожено иранскую авиабазу.Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel Напомним, что сегодня The New York Times, ссылаясь на неназванный военный источник, сообщил, что Израиль несет полную ответственность за удар В беседе с журналистами глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль "не позволит Ирану усилиться в Сирии".Министр отметил, что Иран ведет борьбу с Израилем через своих посредников – ХАМАС и "Хизбаллу"."Но мы не позволим Ирану создать "Иранский фронт" в Газе", - добавил Либерман.Также в интервью изданию министр обороны заявил, что Израиль не позволит России налагать ограничения на деятельность в регионе. Но добавил, что стране удалось избежать "трений" с Москвой, и что власти двух стран находятся в непрерывном контакте.