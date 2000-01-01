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Фото из архива 16.04 16:28   MIGnews.com

Россия ответила на обвинения совершения химатаки в Сирии

Глава МИД РФ, в ответ на обвинения США о манипуляциях в Сирии, заявил, что Россия не зачищала регион с помощью химоружия.

В интервью BBC Лавров опроверг обвинения Запада в совершении Россией химической атаки на сирийский город Дума, гарантируя, что РФ ничего не зачищала.

"Я не могу быть невежливым в отношении глав других государств, но вы цитируете лидеров Франции, Великобритании и США. Честно говоря, все доказательства, на которые они ссылаются, основаны на данных из СМИ и социальных сетей", - передали слова Лаврова в агентстве.

Согласно агентству ТАСС, представитель США в Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уард заявил, что Россия могла устроить манипуляц3ии в месте проведения химической атаки в городе Дума 7 апреля. Так, дипломат считает, что Россия могла посетить место трагедии с намерением исключения улик по факту проведения химической атаки.
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