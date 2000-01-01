Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram

Председатель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих маркетов.
Официальный сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости заработал, ранее он был недоступен. В реестре "Роскомсвободы", следящей за блокировкой порталов, серверы Telegram пока не появились.
Как известно, причиной для иска стал отказ Telegram передать федералам ключи шифрования от переписки пользователей. В Роскомнадзоре заявили, что готовы восстановить доступ к мессенджеру, как только он выполнит требования.