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Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram 16.04 14:05   MIGnews.com

Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram

В понедельник, 16 апреля, провайдеры начали блокировать доступ к Telegram на территории Российской Федерации, об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Председатель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих маркетов.

Официальный сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости заработал, ранее он был недоступен. В реестре "Роскомсвободы", следящей за блокировкой порталов, серверы Telegram пока не появились.

Как известно, причиной для иска стал отказ Telegram передать федералам ключи шифрования от переписки пользователей. В Роскомнадзоре заявили, что готовы восстановить доступ к мессенджеру, как только он выполнит требования.
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