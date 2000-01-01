16.04 13:47 MIGnews.com

США: Россия заметает следы химической атаки в Дума

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Организация по запрещению химического оружия (OPCW) проводит чрезвычайное заседание в Гааге. Заседание посвящено химической атаке в сирийском городе Дума.Выступая на заседании американский представитель посол Кеннет Вард обвинил Россию в том, что ее представители, сразу после атаки 7 апреля прибыли в Дума с тем, чтобы “замести следы”.Америка призвала членов организации осудить Сирию за продолжающееся использование химического оружия: “на протяжении длительного времени этот совет осуждает террористический химический режим в Сирии и требует международного преследования в отношении лиц, совершивших эти ужасающие акты. Мы понимаем, что русские могли побывать на месте совершения атак и предпринять действия по саботажу работы миссии OPCW, которая должна установить, что произошло в Дума”.Дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что пока представители OPCWвели переговоры о доступе к в Дума, доказательства применения химического оружия поспешно уничтожались.