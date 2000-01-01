Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









США: Россия заметает следы химической атаки в Дума 16.04 13:47   MIGnews.com

США: Россия заметает следы химической атаки в Дума

Организация по запрещению химического оружия (OPCW) проводит чрезвычайное заседание в Гааге. Заседание посвящено химической атаке в сирийском городе Дума.

Выступая на заседании американский представитель посол Кеннет Вард обвинил Россию в том, что ее представители, сразу после атаки 7 апреля прибыли в Дума с тем, чтобы “замести следы”.

Америка призвала членов организации осудить Сирию за продолжающееся использование химического оружия: “на протяжении длительного времени этот совет осуждает террористический химический режим в Сирии и требует международного преследования в отношении лиц, совершивших эти ужасающие акты. Мы понимаем, что русские могли побывать на месте совершения атак и предпринять действия по саботажу работы миссии OPCW, которая должна установить, что произошло в Дума”.

Дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что пока представители OPCWвели переговоры о доступе к в Дума, доказательства применения химического оружия поспешно уничтожались.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:43
ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада
14:05
Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram
13:15
ФРГ приветствует готовность РФ к диалогу по САР
12:34
207 африканских мигрантов освобождены из Саароним
12:12
"Кахлон подмигивает левым"
11:31
Посол Израиля вернулся в Иорданию
11:11
В аэропорту Бен-Гурион начнут выдавать водительские права
11:10
Маас уверен, власть РФ должна изменить свое поведение
11:08
ЦАХАЛ уничтожил самый длинный палестинский тоннель
10:39
Директор Шалом Ахшав атакован в Тель-Авиве
10:22
Правительство Израиля одобрило бюджет укрепления периферии
10:13
Джонсон говорит, что новых ударов по Сирии не планируется
09:52
Американцы показали беспилотный танкер-стелт
09:19
Папа Франциск сделал заявление по Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus