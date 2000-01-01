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ФРГ приветствует готовность РФ к диалогу по САР 16.04 13:15   MIGnews.com

ФРГ приветствует готовность РФ к диалогу по САР

В понедельник, 16 апреля, в Люксембурге будет происходить заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытию на заседание высоко оценил готовность российской стороны к диалогу с целью урегулирования конфликта в Сирии.

"Хорошо, что, как мы слышали, Россия выразила готовность к диалогу", - сказал он журналистам. Маас отметил, что ожидает от Российской Федерации "конструктивного вклада" в усилия по урегулированию в Сирийской Арабской Республике.

Министр уверен, что события последних дней всем продемонстрировали, что нужно сделать все для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и вновь запустить политпроцесс: "Без России этот конфликт не урегулировать", пишет ТАСС.

Мировому сообществу изначально стоит добиться перемирия в арабской стране, обеспечения доступа гумпомощи, а потом браться за создание переходного правительства и проводить конституционную реформу.

Чиновник не считает, что к решению конфликта следует привлекать сирийского лидера Башара Асада: "Никто не может представить себе, как частью решения может быть некто, кто использует химическое оружие против своих граждан".
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