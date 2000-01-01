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`Кахлон подмигивает левым` 16.04 12:12   MIGnews.com

"Кахлон подмигивает левым"

Министр науки Израиля Офир Акунис (Ликуд) обрушился с резкой критикой на президента Верховного Суда Эстре Хайют.

Причиной стало стремление части коалиции провести закон, лишающий Верховный Суд права объявлять недействительными законы, принимаемые Кнессетом. Хайют, левые и часть членов коалиции настаивают на “необходимости сохранения права пересмотра законов Верховным судом”.

Акунис заявил: “Если мы хотим спасти израильскую демократию, необходимо принять такой закон. Опасность демократии - в том, что судебные власти отменяют законодательство Кнессета и топчут права других ветвей власти”.

Акунис также раскритиковал поведение фракции Кулану: “Jчень трудно следить за всеми сообщениями, исходящими от Кулану. Они называют себя центристами, но Кахлон время от времени подмигивает левым”.

Акунис предупредил: “Я думаю, нам удастся получить большинство в 61-65 членов Кнессета - и если нет, мы готовы идти на выборы”.
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