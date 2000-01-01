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Посол Израиля вернулся в Иорданию 16.04 11:31   MIGnews.com

Посол Израиля вернулся в Иорданию

Новый посол Израиля в Иордании Амир Вайсберг приземлился в Аммане.

Таким образом, в столице королевства впервые за последние девять месяцев появился израильский дипломатический представитель.

Прежний посол, Эйнат Шляйн, была эвакуирована со всем персоналом посольства в разгар беспорядков, вызванных убийством охранником посольства Цви Мойалем атаковавших его палестинца и иорданца.

Замена посла осуществлена ради того, чтобы успокоить разбушевавшиеся страсти. Израильский дипломатический источник сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха-Йом: “Посла заменили потому, что иорданцы не хотели ее возвращения, и она рассматривалась в качестве препятствия для нормализации отношений”.
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