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Маас уверен, власть РФ должна изменить свое поведение 16.04 11:10   MIGnews.com

Маас уверен, власть РФ должна изменить свое поведение

Глава немецкого МИДа Хайко Маас раскритиковал Российскую Федерацию за ее действия за пределами России. Чиновник обвинил официальную Москву в кибератаке на Министерство иностранных дел Германии: "Произошло нападение на МИД, и мы предполагаем, что это исходило из России".

Министр в интервью государственной немецкой телекомпании ZDF рассказал, что Германия не может просто отмахнуться от этого, то, что происходит, не следует рассматривать как конструктивный вклад.

Он сказал, что российские власти обязаны изменить свое поведение.

Председатель ведомства перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями". Говорил он об отсутствии прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химоружия в Британии, поддержка сирийского лидера Башара Асада и вмешательство в выборы в западных странах.

Напомним Mignews сообщал, по мнению Мааса, РФ нужна Западу как партнер.
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