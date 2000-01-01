Судный час Эрдогана

Миллионы граждан Турции в воскресенье, 16 апреля, проголосуют на референдуме за спорный новый проект по вопросу о внесении существенных поправок в конституцию страны.
В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории Турции.
В частности, предлагается расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и перейти от парламентской формы правления к президентской.
Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.
Сторонники Эрдогана заявляют, что новая система обеспечит политическую и экономическую стабильность в стране. Противники референдума опасаются, что такие изменения приведут к конституционной диктатуре.