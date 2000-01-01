16.04 09:08 MIGnews.com

Судный час Эрдогана

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Комментарии

Миллионы граждан Турции в воскресенье, 16 апреля, проголосуют на референдуме за спорный новый проект по вопросу о внесении существенных поправок в конституцию страны.В общей сложности власти предлагают внести 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории Турции.В частности, предлагается расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и перейти от парламентской формы правления к президентской.Также предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.Сторонники Эрдогана заявляют, что новая система обеспечит политическую и экономическую стабильность в стране. Противники референдума опасаются, что такие изменения приведут к конституционной диктатуре.