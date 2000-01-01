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YouTube 16.04 08:05   MIGnews.com

ХАМАС обрушился на Аббаса из-за зарплат госслужащим

Палестинская администрация агрессивно оказывает давление на ХАМАС от имени Израиля своим последним решением сократить зарплаты госслужащим в Газе. Об этом говорится в заявлении организации.

Основную вину лидеры движения возложили на председателя ПА Махмуда Аббаса. ХАМАС заявил, что именно Абу Мазен несет ответственность за "отказ трудящимся в их основных правах".

Также Аббас "виноват" в приостановлении выделения средств "мученикам" – палестинцам, погибшим во время террористических нападений на израильтян.

Кроме этого, ХАМАС отметил, что возрастающая изоляция прибережного анклава и отсутствие основных ресурсов, таких как водоснабжение, энергетика и система здравоохранения, в первую очередь является ошибкой руководства Махмуда Аббаса.
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