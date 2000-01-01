17.04 06:24 MIGnews.com

Жену Асада могут лишить британского гражданства

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Супругу президента Сирии Башара Асада, бывшего инвестиционного банкира британского происхождения Асада Асму, могут лишить британского гражданства. Как пишет The Telegraph, ее обвинили в публичной поддержке деятельности мужа.По данным издания, имеется по меньшей мере три официальных аккаунта в социальных сетях под ее именем, которые используются для восхваления "мучеников" сирийского режима и нападения на Запад.А в прошлые выходные учетная запись под ее именем в инстаграме была использована для ответа на воздушные удары США, которая произошла после химической атаки, в которой Запад обвиняет власти Сирии.По информации издания, британская политическая партия "Либеральные демократы" направит официальный запрос в министерство внутренних дел с призывом отозвать британское гражданство у Асмы Асад."Если Асма будет продолжать защищать действия режима Асада, бремя ответственности правительства Великобритании будет заключаться в том, чтобы лишить ее гражданства или убедиться, что ее действия не наносят серьезный ущерб интересам Соединенного Королевства", - пишут депутаты.