Жену Асада могут лишить британского гражданства

Супругу президента Сирии Башара Асада, бывшего инвестиционного банкира британского происхождения Асада Асму, могут лишить британского гражданства. Как пишет The Telegraph, ее обвинили в публичной поддержке деятельности мужа.
По данным издания, имеется по меньшей мере три официальных аккаунта в социальных сетях под ее именем, которые используются для восхваления "мучеников" сирийского режима и нападения на Запад.
А в прошлые выходные учетная запись под ее именем в инстаграме была использована для ответа на воздушные удары США, которая произошла после химической атаки, в которой Запад обвиняет власти Сирии.
По информации издания, британская политическая партия "Либеральные демократы" направит официальный запрос в министерство внутренних дел с призывом отозвать британское гражданство у Асмы Асад.
"Если Асма будет продолжать защищать действия режима Асада, бремя ответственности правительства Великобритании будет заключаться в том, чтобы лишить ее гражданства или убедиться, что ее действия не наносят серьезный ущерб интересам Соединенного Королевства", - пишут депутаты.