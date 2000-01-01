16.04 21:35 MIGnews.com

Турки поддержали "султанат"

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Более половины граждан Турции поддержали конституционную реформу, после которой государство перейдет к президентской форме правления. Как сообщает агентство Anadolu на основании результата подсчета 95% бюллетеней (более 47 млн. голосов), за поправки высказались 51,6% турок.При этом отмечается, что в крупнейших городах Турции с незначительным перевесом победили противники реформы – 51% при 99% учтенных голосов в Стамбуле и 50,6% населения при 96% обработанных бюллетеней в Анкаре.Несмотря на это, президент Реджеп Тайип Эрдоган уже позвонил и поздравил с победой на референдуме премьер-министра и лидера его Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, а также главу Партии националистического движения Девлета Бахчели и Партии великого единства Мустафу Дестиджи - парламентских фракций, поддержавших внесение поправок в конституцию.Стоит отметить, что ПСР, ПНД и ПВЕ вели совместную агитационную кампанию в поддержку реформы.В то же время оппозиционная Народно-республиканская партия уже потребовала пересчитать около 60% бюллетеней. Лидер партии Умит Оздаг готовится подать соответствующие документы в Центризбирком. Основным нарушением оппозиционеры называют подсчет бюллетеней без официальной печати ЦИК, настаивая на том, что большинство турок голосовали против перехода к президентской форме правления.