Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турки поддержали переход к `султанату` | Фото: @alien_emre/Instagram16.04 21:35   MIGnews.com

Турки поддержали "султанат"

Более половины граждан Турции поддержали конституционную реформу, после которой государство перейдет к президентской форме правления. Как сообщает агентство Anadolu на основании результата подсчета 95% бюллетеней (более 47 млн. голосов), за поправки высказались 51,6% турок.

При этом отмечается, что в крупнейших городах Турции с незначительным перевесом победили противники реформы – 51% при 99% учтенных голосов в Стамбуле и 50,6% населения при 96% обработанных бюллетеней в Анкаре.

Несмотря на это, президент Реджеп Тайип Эрдоган уже позвонил и поздравил с победой на референдуме премьер-министра и лидера его Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, а также главу Партии националистического движения Девлета Бахчели и Партии великого единства Мустафу Дестиджи - парламентских фракций, поддержавших внесение поправок в конституцию.

Стоит отметить, что ПСР, ПНД и ПВЕ вели совместную агитационную кампанию в поддержку реформы.

В то же время оппозиционная Народно-республиканская партия уже потребовала пересчитать около 60% бюллетеней. Лидер партии Умит Оздаг готовится подать соответствующие документы в Центризбирком. Основным нарушением оппозиционеры называют подсчет бюллетеней без официальной печати ЦИК, настаивая на том, что большинство турок голосовали против перехода к президентской форме правления.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:21
Смартфоны – причина эпидемии грыжи позвоночника у молодежи
19:39
"Лживое подстрекательство Гаареца перешло красную линию"
18:37
Американец приехал в Израиль и "встретил Иисуса"  
17:59
Меркель предложила проверять документы у всех "без повода"
17:40
Пасха в Ницце: из-за угроз неизвестного эвакуирована церковь
16:56
Конец света в Газе. Закрыта единственная электростанция
16:40
"Трехмесячного террориста" не пустили в США
16:06
Спасение Дувдеван: "Вся армия идет сюда"  
15:58
"Израильские поселенцы захватили Белый дом"
15:15
Саудовская Аравия за совместную с РФ борьбу с террором
14:40
В БАГАЦ подали петицию против закрытия КПП Таба
14:15
Права пассажира. Если самолет улетел без вас
14:09
Машаль: скоро все заключенные будут освобождены
13:55
Эрдоган: надеюсь народ примет верное решение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus