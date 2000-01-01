16.04 17:59 MIGnews.com

Меркель предложила проверять документы у всех "без повода"

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Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала власти столицы ФРГ и земли Северный Рейн-Вестфалия – именно недостатки контртеррористической деятельности и стали причиной атак, которые произошли в декабре прошлого года в Берлине, а также на этой неделе в Дортмунде."В отдельных землях, к сожалению, очень разное законодательство в сфере безопасности. В Северном Рейне-Вестфалии, к сожалению, не проводят полицейских рейдов", - отметила немецкий лидер.Она считает разумным регулярно проводить во всех землях ФРГ проверки документов у людей без какого-либо повода."Это действительно делают в Баварии, но не в Берлине или Северном Рейне-Вестфалии", - заявила Меркель в интервью изданию Funke.Канцлер заверяет, что Германия никогда не смирится с терроризмом."Мы знаем, что нам, как и многим другим странам, угрожают террористы. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить нашим гражданам максимальный уровень безопасности, подключая тесную координацию между федеральными и земельными правоохранительными органами", - добавила Ангела Меркель.