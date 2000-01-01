"Мы должны быть готовы к войне с ХАМАСом этим летом"
Иного выхода, кроме как вступить в новую войну с ХАМАСом, у Израиля попросту нет, поэтому жителям страны строит готовиться к этому конфликту, заявил министр строительства Израиля Йоав Галант ("Кулану") в интервью радио Галей ЦАХАЛ 16 апреля. Он считает, что новая война наступит уже летом.
"Мы должны быть готовы к конфликту с ХАМАСом этим летом. Это восприимчивое время и мы должны быть готовы и предпринимать соответствующие действия для предотвращения войны", - сказал министр.
Галант также рассказал о недавних публикациях в газете "Гаарец" против религиозного сионизма.
"То, что написали в "Гаареце" о национально-религиозной общине не только искажает историю, но и создает бесполезный раскол в израильском обществе", - считает Галант.
Напомним, что несколько дней назад автор "Гаареца" Йоси Кляйн раскритиковал национально-религиозное движение, назвав его "опаснее "Хизбаллы", водителей в автомобильных терактах и детей с ножницами".