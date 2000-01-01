Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Мы должны быть готовы к войне с ХАМАСом этим летом` | Фото: AFP16.04 14:28   MIGnews.com

"Мы должны быть готовы к войне с ХАМАСом этим летом"

Иного выхода, кроме как вступить в новую войну с ХАМАСом, у Израиля попросту нет, поэтому жителям страны строит готовиться к этому конфликту, заявил министр строительства Израиля Йоав Галант ("Кулану") в интервью радио Галей ЦАХАЛ 16 апреля. Он считает, что новая война наступит уже летом.

"Мы должны быть готовы к конфликту с ХАМАСом этим летом. Это восприимчивое время и мы должны быть готовы и предпринимать соответствующие действия для предотвращения войны", - сказал министр.

Галант также рассказал о недавних публикациях в газете "Гаарец" против религиозного сионизма.

"То, что написали в "Гаареце" о национально-религиозной общине не только искажает историю, но и создает бесполезный раскол в израильском обществе", - считает Галант.

Напомним, что несколько дней назад автор "Гаареца" Йоси Кляйн раскритиковал национально-религиозное движение, назвав его "опаснее "Хизбаллы", водителей в автомобильных терактах и детей с ножницами".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Саудовская Аравия за совместную с РФ борьбу с террором
14:40
В БАГАЦ подали петицию против закрытия КПП Таба
14:15
Права пассажира. Если самолет улетел без вас
14:09
Машаль: скоро все заключенные будут освобождены
13:55
Эрдоган: надеюсь народ примет верное решение
13:25
Турция: первые жертвы референдума
12:33
Азербайджан настаивает на региональном саммите с Израилем
11:57
Тереза Мэй: Brexit объединит британцев
11:31
При взрыве в Алеппо погибли более 100 человек
10:22
Теракт у посольства РФ в Берлине был предотвращен за секунды
09:08
Судный час Эрдогана
08:19
Террорист в трамвае: я хотел, чтобы меня застрелили
08:05
ХАМАС обрушился на Аббаса из-за зарплат госслужащим
07:26
КНДР провела новое испытание ракеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus