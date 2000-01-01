16.04 15:15 MIGnews.com

Саудовская Аравия за совместную с РФ борьбу с террором

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказались за совместную борьбу с боевиками террористических организаций, передает ТАСС."Собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом", — сообщили представители Совета Федерации.Король Саудовской Аравии также высказался за развитие отношений с Россией по всем направлениям.