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Саудовская Аравия за совместную с РФ борьбу с террором | Фото: Thinkstock16.04 15:15   MIGnews.com

Саудовская Аравия за совместную с РФ борьбу с террором

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказались за совместную борьбу с боевиками террористических организаций, передает ТАСС.

"Собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом", — сообщили представители Совета Федерации.

Король Саудовской Аравии также высказался за развитие отношений с Россией по всем направлениям.
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