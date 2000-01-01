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flickr 16.04 13:55   MIGnews.com

Эрдоган: надеюсь народ примет верное решение

Президент Турецкой Народной республики Тайип Эрдоган, заявил, что надеется на правильное решение турецкого народа.

"Это не первый референдум в нашей стране, но на этот раз мы выбираем изменение формы правления в стране, мы выбираем новый путь", - заявил турецкий лидер.

Напомним, что в воскресенье, 16 апреля в Турции проходит референдум о внесении изменений в конституцию страны и предоставление президенту широких полномочий.
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