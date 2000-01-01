16.03 22:22 MIGnews.com

В России думают о тотальном закрытии границ - СМИ

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В России задумались о тотальном закрытии госграниц в связи с распространением коронавируса, об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в госструктурах.Согласно информации, ограничения не будут применены к российским гражданам и тем, кто обладает видом на жительство в России. Другими словами, возможное постановление коснется иностранцев и практически повторяет меры властей некоторых западных стран и Евросоюза, принявших решение о запрете въезда иностранцам сроком на месяц.Объявление о новом постановлении может быть сделано уже 18 марта.