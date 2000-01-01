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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:17.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Кахоль Лаван подала три законопроекта против Нетаниягу Первый – запрещает Нетаниягу формировать правительство из-за обвинений. Второй – ограничивает его пребывание на посту премьер-министра двумя каденциями. Третий – запрещает президенту назначать главу правительства ответственным за создание коалиции.

Минздрав требует полностью "остановить" Израиль Газета Едиот Ахронот сообщает о том, что руководство министерства здравоохранения, в надежде приостановить распространение эпидемии коронавируса требует от правительства Израиля ввести меры по полной изоляции экономики и населения.

Эксклюзив mignews: Франция готовится к итальянскому сценарию Член Европейско Европейского Парламента Роджер Файнзилберг о ситуации с COVID-19 во Франции: Мы готовимся к «итальянскому сценарию».

Ганц: я создам национально-патриотическое правительство Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц получил мандат на формирование правительства и поведал о своих планах на ближайшее будущее.

Новые ограничения в Израиле из-за коронавируса Правительство утвердит меры, позволяющие использовать специальные средства цифрового слежения за зараженными; государственный и частный секторы переходят на чрезвычайный формат; госслужащие должны выйти в "удлиненный отпуск" до конца Песаха; для мелкого бизнеса дата уплаты НДС отодвинута.


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