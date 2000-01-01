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КС РФ утвердил `путинские` поправки в Конституцию 16.03 22:50   MIGnews.com

КС РФ утвердил "путинские" поправки в Конституцию

Конституционный суд РФ признал закон о поправке в Конституцию РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, соответствующим основному закону страны.

Стоит отметить, что постановление КС РФ о поправках в Конституцию окончательно и обжалованию не подлежит. Заключение вступает в силу немедленно.

Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона.


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