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Нетаниягу назвал дату выхода США из ядерной сделки | Фото: Ави Охайон, GPO16.03 09:53   MIGnews.com

Нетаниягу назвал дату выхода США из ядерной сделки

Вероятнее всего, президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение о выходе из ядерной сделки с Ираном в ближайшем мае. Об этом, по сведениям израильских журналистов, премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу заявил членам своего правительства.

Как сообщил в четверг 10-ый канал израильских новостей, на заседании кабинета министров в прошлое воскресенье Нетаниягу поделился подробностями своей беседы с американским лидером, которая состоялась в Белом доме неделей ранее.

По его словам, на встрече, посвященной ядерной сделке 2015 года, присутствовали вице-президент Майк Пенс, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава Пентагона Джеймс Маттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и глава администрации Белого дома Джон Келли.

"Я считаю, что Трамп очень близок к отмене ядерного соглашения. В присутствии своих сотрудников и высокопоставленных членов правительства президент сказал мне, что, если не будет значительных изменений, он выйдет из иранской ядерной сделки", - отметил израильский премьер.

В официальный пресс-релиз, опубликованный канцелярией премьера, данное заявление не вошло. Однако в нем было сказано о том, что Нетаниягу напомнил о "множестве опасностей для всего мира", которые скрыты в ядерном соглашении с Ираном, выделив из их "особую опасность" - ядернизацию Ближнего Востока.

"Многие страны Ближнего Востока заявляют о том, что, если разрешили Ирану, им также должно быть позволено обогащать уран", - заявил премьер на еженедельном открытии заседания кабинета министров 11 марта.

Стоит отметить, что Трамп назначил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения с Францией и Германией соглашения об "исправлении" ядерной сделки во избежание того, чтобы США покинули договор.
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