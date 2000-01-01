16.03 07:41 MIGnews.com

Кахлон уйдет из правительства, если Нетаниягу обвинят

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Если юридический советник правительства предъявит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу обвинения в коррупции, "Кулану" выйдет из парламентской коалиции, заявил в четверг ее лидер и министр финансов Моше Кахлон.Данное намерение он выразил в интервью "Хадашот", несмотря на то, что всего несколько дней назад коалиция, совершив политическую "мертвую петлю", вышла из очередного кризиса (к слову, развязанного не без участия самого Моше Кахлона), который сулил уже вполне реальными перевыборами через несколько месяцев."Если в отношении премьер-министра начнется суд, он не сможет продолжать возглавлять правительство", - сказал Кахлон.В ответ на уточнение интервьюера, покинет ли его партия правительство, если Нетаниягу предъявят обвинения, лидер "Кулану" ответил: "Если юридический советник правительства объявит о подаче обвинительного заключения против премьер-министра, тот не сможет продолжать исполнять свои функции. Это был мой ответ три месяца назад, это остается моим ответом сегодня в вашей студии".Тем не менее, глава Минфина ожидает, что Биньямину Нетаниягу не придется вынуждать своих партнеров на такие шаги и либо он подаст в отставку самостоятельно, либо его вынудят к этому другие члены правительства."Если против премьер-министра начнется суд, он не сможет продолжать работать. И вы знаете что? На мой взгляд, он и не должен. На мой взгляд, он самостоятельно встанет и уйдет или его заставят другие партии", - добавил Моше Кахлон.Полная версия интервью будет показана в пятничном выпуске "Хадашот".Стоит отметить, что "Кулану" и Моше Кахлон считались основными партнерами Биньямина Нетаниягу в коалиции, и, если 10 членов партии покинут премьера, он лишится парламентского большинства.