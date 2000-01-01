16.03 20:35 MIGnews.com

ХАМАС приветствовал теракт в Самарии

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Террористическая группировка ХАМАС приветствовала автомобильный теракт возле поселения Херемеш. Жертвами нападения стали два солдата ЦАХАЛа.Спустя несколько часов после атаки, палестинская группировка опубликовала заявление:"Теракт в Самарии совершен через 100 дней после решения Трампа перенести посольство в Иерусалим. Он [теракт] также подтверждает готовность палестинцев продолжать интифаду Аль-Кудс во имя достижения полной свободы".Также теракт приветствовала и организация "Исламский джихад"."Мы приветствуем эскалацию террора против солдат и поселенцев. Эти теракты отражают естественное право палестинцев на защиту себя, своей земли и святых мест", - говорится в сообщении группировки.