ХАМАС приветствовал теракт в Самарии

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала автомобильный теракт возле поселения Херемеш. Жертвами нападения стали два солдата ЦАХАЛа.
Спустя несколько часов после атаки, палестинская группировка опубликовала заявление:
"Теракт в Самарии совершен через 100 дней после решения Трампа перенести посольство в Иерусалим. Он [теракт] также подтверждает готовность палестинцев продолжать интифаду Аль-Кудс во имя достижения полной свободы".
Также теракт приветствовала и организация "Исламский джихад".
"Мы приветствуем эскалацию террора против солдат и поселенцев. Эти теракты отражают естественное право палестинцев на защиту себя, своей земли и святых мест", - говорится в сообщении группировки.