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16.03 21:15   MIGnews.com

ЕС готовит пошлины на товары США из-за инициативы Трампа

ЕС готовится сделать первым шаг в борьбе с пошлинами США на сталь и алюминий – намерен освободиться от американских пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, которые на минувшей неделе утвердил американский лидер.

ЕК, координирующая торговую политику ЕС, сообщила, если ЕС не освободят от пошлин, установит тарифы на ряд товаров США, годовой импорт которых в Европу составляет 2,8 млрд евро.

ЕС опубликовал 10-страничный список товаров, которые будут обложены пошлиной. В печерень попали самые разные товары.

По мнению европейцев, США не могут использовать нацбезопасность как оправдание для внедрения тарифов на металлы. Тогда Европа будет реагировать путем внедрения мер по "сбалансированию".

"Мы считаем, что у нас очень сильные юроснования", - заявил представитель ЕС, пишет Reuters.

Формальное предложение в этом вопросе Еврокомиссия предложит после 26 марта. Кроме того, 28 государств-членов ЕС должны достичь согласия относительно любых последующих действий.

Европейская комиссия проинформирует Всемирную торговую организацию о потенциальных контрмерах до 23 мая или в течение двух месяцев после вступления в силу пошлин США.
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