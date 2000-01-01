Евросоюз не признает Крым частью РФ

Евросоюз не станет нарушать свою политику непризнания, и призывает страны - члены ООН рассмотреть подобные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
ЕС отказывается признавать проведение президентских выборов на Крымском полуострове. Могерини отметила, что "милитаризация полуострова" влияет на безопасность в Черноморском регионе. Более того, в нарушение международного гумправа жителям Крыма было навязано гражданство РФ и призыв в Вооруженные силы, пишет news.tut.by со ссылкой на ТАСС.
Как известно, Евросоюз в 2014 году объявил так называемую политику непризнания Крыма в составе России. В ее рамках были введены санкции в отношении Крыма и Севастополя - один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС наряду с эконо и черным списком юридических и физлиц.
В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму.
ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.