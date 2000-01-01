16.03 18:42 MIGnews.com

Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным

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Ахмеда Хассана – исполнителя теракта в лондонском метро, признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает Би Би Си в пятницу, 16 марта.Речь идет о 18-летнем беженце из Ирака, который прибыл в Британию в поисках убежища.В сентябре 2017 года совершил террористическое нападение на станции метро "Парсонс-грин".Хассана обвинили в попытке убить пассажира поезда, в котором он оставил самодельную бомбу. Ответственность за теракт взяла на себя джихадистская организация "Исламское Государство", известная как ISIS.Беженец оставил самодельную бомбу с часовым механизмом в вагоне метро. Взрывчатка сработала, когда поезд прибыл на станцию "Парсонс-грин". Хассан собрал бомбу в доме своих приемных родителей в Санбери.К счастью, бомба взорвалась лишь частично, и взрыв оказался не таким сильным. 30 человек пострадали в результате теракта 15 сентября 2017 года. Большинство из них получили ожоги.