Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 16.03 18:42   MIGnews.com

Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным

Ахмеда Хассана – исполнителя теракта в лондонском метро, признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает Би Би Си в пятницу, 16 марта.

Речь идет о 18-летнем беженце из Ирака, который прибыл в Британию в поисках убежища.

В сентябре 2017 года совершил террористическое нападение на станции метро "Парсонс-грин".

Хассана обвинили в попытке убить пассажира поезда, в котором он оставил самодельную бомбу. Ответственность за теракт взяла на себя джихадистская организация "Исламское Государство", известная как ISIS.

Беженец оставил самодельную бомбу с часовым механизмом в вагоне метро. Взрывчатка сработала, когда поезд прибыл на станцию "Парсонс-грин". Хассан собрал бомбу в доме своих приемных родителей в Санбери.

К счастью, бомба взорвалась лишь частично, и взрыв оказался не таким сильным. 30 человек пострадали в результате теракта 15 сентября 2017 года. Большинство из них получили ожоги.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
ХАМАС приветствовал теракт в Самарии
20:02
Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
19:55
Биткоину грозит "крест смерти"
19:28
Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты
18:55
ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
17:46
Военный вертолет США разбился в Ираке, 7 погибших
17:05
Подозрение на теракт в Хермеше, есть погибшие
16:54
Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник
16:45
Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы
16:39
Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии
15:37
ЕС по ошибке сообщил о новых санкциях против Сирии
14:51
Сложности перевода: Роналду снялся в израильской рекламе  
14:24
Суд запретил евреям искать на работу только евреев
14:23
Джонсон обвинил Путина в отравлении Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus