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ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику 16.03 18:55   MIGnews.com

ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику

В пятницу, 16 марта, стало известно о том, что Европейский союз намерен и далее продолжать работать с Турцией в рамках миграционного договора. Сообщается, что Брюссель решительно намерен ограничить количество выдаваемых виз для стран, отказавшихся принимать обратно своих граждан, которым отказали в предоставлении статуса беженца в Евросоюзе.

Европейский комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что блок выделит даст еще 3 млрд евро на проекты помощи сирийским беженцам в Турции.

Еще он призвал избегать "ненужной" конфронтации после того, как турецкая сторона арестовала на своей территории двух пограничников Греции за незаконное пересечение границы, сообщает NTDRussian. Официальная Греция сообщила, что они сбились со своего маршрута патрулирования.

Напомним Mignews.ru сообщал, аналитики выяснили, что в ЕС число поданных ходатайств о предоставлении убежища в 2017 году снизилось вдвое – до 649 855. А вот Германию завалили запросами, если сравнивать с европейскими соседями – 198 255.
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