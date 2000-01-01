ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
В пятницу, 16 марта, стало известно о том, что Европейский союз намерен и далее продолжать работать с Турцией в рамках миграционного договора. Сообщается, что Брюссель решительно намерен ограничить количество выдаваемых виз для стран, отказавшихся принимать обратно своих граждан, которым отказали в предоставлении статуса беженца в Евросоюзе.
Европейский комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что блок выделит даст еще 3 млрд евро на проекты помощи сирийским беженцам в Турции.