16.03 16:54 MIGnews.com

Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник

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Генеральный консул Гватемалы Нивиа Розмари Арауз Монзон выступила на Национальном совете молодых израильтян.Мероприятие состоялась в четверг вечером, 15 марта, сообщает Аруц Шева.Комментируя решение правительства Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим, Монзон заявила:"Как сказал наш президент Джимми Моралес, переместить посольство в Израиле в Иерусалим – это правильная вещь".Генеральный консул продолжила: "Гватемала была союзником Израиля на протяжении 70 лет. И наша дружба продолжается до сегодня. Гватемала была одной из стран, которая проголосовала за создание израильского государства".Также Монзон поблагодарила Израиль за его постоянную поддержку, особенно в сфере образования."Гватемала гордится и имеет честь иметь Израиль в качестве особого друга и союзника", - резюмировала генконсул