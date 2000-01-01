Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник
Генеральный консул Гватемалы Нивиа Розмари Арауз Монзон выступила на Национальном совете молодых израильтян.
Мероприятие состоялась в четверг вечером, 15 марта, сообщает Аруц Шева.
Комментируя решение правительства Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим, Монзон заявила:
"Как сказал наш президент Джимми Моралес, переместить посольство в Израиле в Иерусалим – это правильная вещь".
Генеральный консул продолжила: "Гватемала была союзником Израиля на протяжении 70 лет. И наша дружба продолжается до сегодня. Гватемала была одной из стран, которая проголосовала за создание израильского государства".
Также Монзон поблагодарила Израиль за его постоянную поддержку, особенно в сфере образования.
"Гватемала гордится и имеет честь иметь Израиль в качестве особого друга и союзника", - резюмировала генконсул