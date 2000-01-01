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16.03 16:54   MIGnews.com

Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник

Генеральный консул Гватемалы Нивиа Розмари Арауз Монзон выступила на Национальном совете молодых израильтян.

Мероприятие состоялась в четверг вечером, 15 марта, сообщает Аруц Шева.

Комментируя решение правительства Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим, Монзон заявила:

"Как сказал наш президент Джимми Моралес, переместить посольство в Израиле в Иерусалим – это правильная вещь".

Генеральный консул продолжила: "Гватемала была союзником Израиля на протяжении 70 лет. И наша дружба продолжается до сегодня. Гватемала была одной из стран, которая проголосовала за создание израильского государства".

Также Монзон поблагодарила Израиль за его постоянную поддержку, особенно в сфере образования.

"Гватемала гордится и имеет честь иметь Израиль в качестве особого друга и союзника", - резюмировала генконсул
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