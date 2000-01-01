Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российская сторона явно недооценила "решимость и единство" союзников Великобритании.
Так, Столтенберг высказался об инциденте с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Более того, у НАТО вовсе нет "никаких оснований сомневаться в выводах и оценках правительства Великобритании", которые возложили ответственность на Российскую Федерацию. Генсек Столтенберг констатировал, что "Британия не одинока" и союзники по НАТО находятся в "полной солидарности" с Лондоном, пишет ВВС.
Напомним Mignews.ru сообщал, что Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением относительно дела Скрипаля, указав на нарушение Россией международного права и нападение на суверенитет Британии.