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Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии 16.03 16:39   MIGnews.com

Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российская сторона явно недооценила "решимость и единство" союзников Великобритании.

Так, Столтенберг высказался об инциденте с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Более того, у НАТО вовсе нет "никаких оснований сомневаться в выводах и оценках правительства Великобритании", которые возложили ответственность на Российскую Федерацию. Генсек Столтенберг констатировал, что "Британия не одинока" и союзники по НАТО находятся в "полной солидарности" с Лондоном, пишет ВВС.

Напомним Mignews.ru сообщал, что Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением относительно дела Скрипаля, указав на нарушение Россией международного права и нападение на суверенитет Британии.
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