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Поляки поддержат введение санкций против РФ 17.03 06:17   MIGnews.com

Поляки поддержат введение санкций против РФ

Польская сторона готова поддержать введение санкций против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, об этом сообщил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

Чапутович отметил, что лично бы поддержал санкции, но, двух стран для этого мало, поэтому этот вопрос подымут в понедельник, 19 марта, во время заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, международное сообщество обязано активизироваться и продемонстрировать РФ решимость и несогласие с нарушением международного права, пишет ТАСС.

Политик отметил, что заседание министров иностранных дел пройдет на следующий день после выборов российского президента.

По его мнению, это лучший момент, чтобы дать ясный сигнал, если говорить о позиции.
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