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Скриншот с видео 16.03 15:37   MIGnews.com

ЕС по ошибке сообщил о новых санкциях против Сирии

Совет Евросоюза по ошибке опубликовал на своем сайте решение о введении новых санкций против Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Совет ЕС преждевременно обнародовал заявление о новых экономических ограничениях против Сирии за использование химического оружие против мирного населения , однако этот документ был датирован не 15-числом, а 19-м.

Ранее в западных СМИ появилось сообщение о том, что сирийские войска применили химоружие против мирных жителей города Хаммурия, что в пригороде Дамаска.

При этом Минобороны утверждает, ссылаясь на слова представителей российских и арабских СМИ, которые занимались опросом выходящих жителей Хаммурии во время их выхода из города по гуманитарному коридору, что никакого обстрела Восточной Гуты не было.

"По стечению обстоятельств в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысячи сирийцев. Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия? "Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал", - сказал он.
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