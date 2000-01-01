Российский президент Владимир Путин отдал приказ использовать химоружие на британской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Борис Джонсон.
"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", - сказал он.
Ранее Путин заявил, что Лондон должен сам разобраться с отравлением, прежде чем обсуждать этот вопрос с Россией.
Британское правительство возлагает всю ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на российское правительство, так как нервно-паралическое вещество, которым их отравили, ранее разрабатывалось правительством СССР. Однако Кремль отвергает свое причастие к инциденту, называя подобные обвинения безосновательными.