16.03 13:56 MIGnews.com

Новый глава МВД Германии: У ислама нет с нами ничего общего

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Ислам не является частью Германии, заявил газете Bild министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, анонсировав иммиграционную политику, совершенно отличную от проводимой правительством Ангелы Меркель прежде."Ислам не относится к Германии. Германию формировало христианство — с выходными по воскресеньям, религиозными праздниками: Пасхой, Троицей, Рождеством… Живущие у нас мусульмане, разумеется, являются частью Германии. Но это не означает, что мы откажемся от собственных традиций и обычаев, руководствуясь фальшивым чувством такта", - заявил новый глава МВД в первом интервью с момента его назначения.68-летний Зеехофер – член Христианско-социального союза, баварского "брата" Христианско-демократического союза. Его партия считается несколько правее более влиятельного партии Ангелы Меркель."Мое послание таково: мусульманам нужно жить вместе нами, а не рядом с нами или против нас", - добавил он.В право-популистской "Альтернативе для Германии" его обвинили в откровенном плагиате."Хорст Зеехофер дословно взял этот меседж из нашего манифеста", - заявил лидер AfD в Саксонии Андре Поггенбург.Кроме того, министр заявил о намерении признать безопасными намного больше "стран исхода", откуда прибыли беженцы из Ближнего Востока и Северной Африки, что облегчит их депортацию.Следует ожидать, что этот, диаметрально противоположный прежнему, подход поможет Меркель прекратить или хотя бы снизить неизбежно утекающий от нее поток сторонников правого спектра. Сам Хорст Зеехофер в особенности заинтересован в этом перед региональными выборами, которые пройдут в Баварии в октябре.