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16.03 13:39   MIGnews.com

Французский дипломат пригрозил Грузии лишением безвиза

Евросоюз может приостановить действие безвизового режима с Грузией, если число ее граждан, которые просят у Европы убежища, будет и дальше расти. Об этом предупредил посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье в эфире телеканала Imedi.

По словам французского дипломата, в последнее время число жителей Грузии, просящих убежища во Франции и Германии резко возросло. При этом, как отмечает Менье, участились случаи нарушения сроков пребывания в Европе со стороны грузин. А это чревато последствиями для всей Грузии, предупредил он.

В последнее время европейские страны все чаще начали жаловаться на растущее количество просителей убежища со стороны грузинских граждан. Свое недовольство уже выразило правительство Франции, Швеции, Исландия и Германия.

Справка: безвизовый режим дает право на поездки в страны Шенгенской зоны для туризма, а также деловых и гостевых визитов. Чтобы получить разрешение на работу или учебу в Европе, необходимо оформлять соответствующую визу.
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