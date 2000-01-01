Французский дипломат пригрозил Грузии лишением безвиза
Евросоюз может приостановить действие безвизового режима с Грузией, если число ее граждан, которые просят у Европы убежища, будет и дальше расти. Об этом предупредил посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье в эфире телеканала Imedi.
По словам французского дипломата, в последнее время число жителей Грузии, просящих убежища во Франции и Германии резко возросло. При этом, как отмечает Менье, участились случаи нарушения сроков пребывания в Европе со стороны грузин. А это чревато последствиями для всей Грузии, предупредил он.
В последнее время европейские страны все чаще начали жаловаться на растущее количество просителей убежища со стороны грузинских граждан. Свое недовольство уже выразило правительство Франции, Швеции, Исландия и Германия.
Справка: безвизовый режим дает право на поездки в страны Шенгенской зоны для туризма, а также деловых и гостевых визитов. Чтобы получить разрешение на работу или учебу в Европе, необходимо оформлять соответствующую визу.