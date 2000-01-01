16.03 13:39 MIGnews.com

Французский дипломат пригрозил Грузии лишением безвиза

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Евросоюз может приостановить действие безвизового режима с Грузией, если число ее граждан, которые просят у Европы убежища, будет и дальше расти. Об этом предупредил посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье в эфире телеканала Imedi.По словам французского дипломата, в последнее время число жителей Грузии, просящих убежища во Франции и Германии резко возросло. При этом, как отмечает Менье, участились случаи нарушения сроков пребывания в Европе со стороны грузин. А это чревато последствиями для всей Грузии, предупредил он.В последнее время европейские страны все чаще начали жаловаться на растущее количество просителей убежища со стороны грузинских граждан. Свое недовольство уже выразило правительство Франции, Швеции, Исландия и Германия.: безвизовый режим дает право на поездки в страны Шенгенской зоны для туризма, а также деловых и гостевых визитов. Чтобы получить разрешение на работу или учебу в Европе, необходимо оформлять соответствующую визу.