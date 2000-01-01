16.03 13:38 MIGnews.com

"Хватит лжи! Иерусалим не свят для мусульман"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Сионистской организации Америки (ZOA) Мортон Кляйн развенчал миф о святости Иерусалима для мусульман."Иерусалим был столицей Израиля при царе Давиде 3000 лет назад. Он никогда не был столицей какого-либо иного народа, кроме израильского. Когда арабы завоевали Палестину в 716 году, они сделали своей столицей Рамле, а не Иерусалим", - заявил он на ежегодном гала-ужине организации "Молодой Израиль" (Young Israel), который состоялся вечером 15 марта."Еврейские священные книги упоминают Иерусалим 700 раз. О нем ни разу не упоминается в Коране. Даже то, что говорится в Коране о Мухаммеде, который якобы вознесся на небеса из Иерусалима - речь идет о мечтах. Он просто мечтал. В Коране говорится: он вознесся на небеса "из самого отдаленного места". А Палестина в Коране – ближайшее место. Так, очевидно, что речь идет не об Иерусалиме", - говорит Кляйн.Он также отметил, что исторически так сложилось, что арабы, пока Иерусалим оставался под их контролем, не хотели его развивать."Пока арабы контролировали Иерусалим с 1948 по 1967 год (когда его контролировала Иордания), они строили все важное значение в Аммане, не в Иерусалиме. Они оставили его в трущобах. Не было ни водопровода, ни электричества. 58 синагог Восточного Иерусалима были разрушены", - напомнил глава ZOA.Кляйн призвал собравшихся развенчивать ложь мусульман об Иерусалиме."Теперь нам пора рассказать всем: он не свят для мусульман, достаточно этой лжи! Достаточно лжив об оккупации! Нет никакой оккупации! Это еврейская земля. Достаточно лжи, что поселения являются препятствием к миру. Поселения составляют 2% от всей Иудеи и Самарии, и с 1993 года не построили ни одного нового поселения", - констатировал он.Мортон Кляйн атаковал мировые СМИ и лидеров."Все, что мы получаем от средств массовой информации и даже от лидеров всего мира – это ложь, ложь и только ложь об Израиле. В отличие от политиков, Бог выполняет обещанное. И с помощью Всевышнего и с помощью Армии обороны Израиля еврейский народ в Эрец Исраэль одержит победу и будет жить вечно", - сказал он в заключение.