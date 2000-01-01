16.03 12:04 MIGnews.com

Новый опрос: фурор "Ликуда" и Орли Леви-Абукасис

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В том случае, если бы парламентские выборы прошли в Израиле сегодня, победа досталась "Ликуду". Об этом, как пишет "Исраэль Хайом", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного институтом "Геокартография" по заказу самой партии.Единственным отличием этого опроса от всех предыдущих, которые также единогласно сходятся во мнении насчет фаворита народного волеизъявления. С одной лишь поправкой: "Ликуду" прочат еще больше мест в парламенте, чем сейчас – 39 против 30."Номер два" также не изменился. По прогнозам второе место и почти вдвое меньше депутатских портфелей (20) достанется оппозиционному "Еш Атиду".Тройку лидеров замыкают Объединенный арабский список и "Сионистский лагерь" – по 10 мандатов у каждой партии.За ними следуют партии глав Минздрава Яакова Лицмана и Минпросвета Нафтали Беннета – "Яадут а-Тора" и "Еврейскому дому", согласно опросу, достанутся 9 и 8 мест в Кнессете соответственно.А вот следующим участник опроса оказался довольно внезапным – партия Орли Леви-Абукасис. Ей прочат 7 мест в парламенте – столько же, сколько и "Мерецу" и, что еще удивительнее, на 2 больше, чем ее "альма-матер", НДИ.Если не считать ШАС, который вообще не проходит избирательный порог, партии Авигдора Либермана и министра финансов Моше Кахлона делят "почетное" последнее место в списке. "Наш дом Израиль" и "Кулану" могут рассчитывать лишь на 5 депутатских мандатов.