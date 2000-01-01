Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Открытый гей впервые стал мэром в Израиле | Фото: страница Эйтана Гинзбурга в Facebook16.03 11:13   MIGnews.com

Открытый гей впервые стал мэром в Израиле

По результатам голосования, состоявшегося в горсовете Раананы вечером 15 марта, градоначальником города станет адвокат Эйтан Гинзбург.

Данный кандидат примечателен тем, что является открытым геем - в прошлом году суррогатная мать родила ему и его партнеру двух близнецов. Таким образом, Раанана станет первым израильским городом, который возглавит представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.

На своем сайте он обещал привести Раанану "к новым достижениям, сделав ее самым инновационным городом в Израиле".

Гинзбург будет руководить Рааной до окончания каденции своего предшественника Зеэва Бельского, которого министр финансов Моше Кахлон назначил главой инициированной его ведомством национальной жилищной программы. В октябре в городе пройдут муниципальные выборы, на которых он сможет баллотироваться на полный срок.

Занимавшая ранее должность мэра соседней Герцлии, а ныне член Кнессета от партии "Еш Атид" Яэль Герман поздравила Гинзбурга с победой на выборах.



"Какая большая радость, что Эйтана Гинзбурга избрали мэром Раананы. От всего сердца желаю ему оставаться на своей должности в течение многих лет, удачно руководить городом и выбить еще один кирпичик из стены гомофобии", - писала она в своем Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:54
В Кельне столкнулись два городских трамвая: 43 пострадавших
11:36
Не кукольная страсть к куклам, или завтрак у куклы Тиффани
10:45
Орен Хазан пострадал в ДТП
10:17
С начала года PayPal закрыл три счета бойкотистов Израиля
10:16
Минобороны РФ: Из Восточной Гуты вышли 13 тыс мирных жителей
09:53
Нетаниягу назвал дату выхода США из ядерной сделки
09:19
Борец за права мизрахим награжден Премией Израиля
08:53
Ливан развернет на границе с Израилем еще один полк
08:36
Маккаби наХимкичила
08:08
Поляки требуют у Яд ва-Шем забыть об их помощи нацистам
07:15
Трамвай соединит Ариэль с центром страны
05:12
Смерть журналиста: Фицо решил покинуть премьерское кресло
04:13
Сирийские организации бойкотом ЧМ добиваются реакции РФ
03:15
Египет решил воевать с дефективными фетвами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus