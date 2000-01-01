16.03 11:13 MIGnews.com

Открытый гей впервые стал мэром в Израиле

איזו שמחה אדירה לבחירתו של איתן גינצבורג לראש עיריית רעננה . מאחלת לו מכל הלב שישאר בכסא שנים רבות, יצליח ויפרוץ עוד לבנה בחומה ההומופובית. — יעל גרמן Yael German (@GermanYael1) 15 марта 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По результатам голосования, состоявшегося в горсовете Раананы вечером 15 марта, градоначальником города станет адвокат Эйтан Гинзбург.Данный кандидат примечателен тем, что является открытым геем - в прошлом году суррогатная мать родила ему и его партнеру двух близнецов. Таким образом, Раанана станет первым израильским городом, который возглавит представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.На своем сайте он обещал привести Раанану "к новым достижениям, сделав ее самым инновационным городом в Израиле".Гинзбург будет руководить Рааной до окончания каденции своего предшественника Зеэва Бельского, которого министр финансов Моше Кахлон назначил главой инициированной его ведомством национальной жилищной программы. В октябре в городе пройдут муниципальные выборы, на которых он сможет баллотироваться на полный срок.Занимавшая ранее должность мэра соседней Герцлии, а ныне член Кнессета от партии "Еш Атид" Яэль Герман поздравила Гинзбурга с победой на выборах."Какая большая радость, что Эйтана Гинзбурга избрали мэром Раананы. От всего сердца желаю ему оставаться на своей должности в течение многих лет, удачно руководить городом и выбить еще один кирпичик из стены гомофобии", - писала она в своем Twitter.