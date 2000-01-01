Орен Хазан пострадал в ДТП

Один из самых скандальных депутатов Кнессета Орен Хазан пострадал в результате автомобильной аварии к югу от Тель-Авива.
Как пишут СМИ, в аварию "ликудник" попал в четверг, 15 марта, когда ехал на юг по шоссе 6, неподалеку от перекрестка Бен-Шемен в центре страны. Подробностей случившегося не приводится, однако известно, что в результате случившегося в его автомобиль въехали сзади.
В "скорой помощи" сообщили, что сам Хазан несерьезно пострадал. С места ДТП его в сознании доставили в медицинский центр Шиба в Рамат-Гане с травмами спины и ноги. О других пострадавших не сообщается.
В полиции заявили, что по поводу произошедшего начато расследование, подчеркнув, что это является "стандартной полицейской процедурой".
Любопытно, авария произошла менее чем через год после другого инцидента, когда суд постановил условно лишить Хазана водительских прав за езду на скорости 142 км/час. Справедливости ради стоит отметить, что это стало лишь последним из 18 более мелких нарушений.
И хотя наказание должно вступить в силу, если политика признают виновным в нарушении прав дорожного движения в течение ближайших двух лет, в полиции отметили, что его вина во вчерашнем ДТП пока что не доказана.
В своем Twitter депутат поблагодарил всех, кто выразил беспокойство о его здоровье.
כאוב אך בכל זאת מתלוצץ עם רופאיי...
תודה רבה לכל המתקשרים ודורשי שלומי, מתנצל אך כרגע איני יכול לענות.
אוהב אתכם המון!
אגב, שמעתי שכמה ח"כים כבר קיוו - אז אני מציע להם להירגע: אין לי תכניות להיעלם בזמן הקרוב...