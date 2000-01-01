16.03 09:47 MIGnews.com

Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Параллельно с кризисом в отношениях с фракцией Кулану, у премьер-министра Биньямина Нетаниягу возник неожиданный конфликт с министром внутренних дел и лидером ШАС Арье Дери.Дери узнал, что его не приглашают принять участие в престижном визите правительственной делегации в Китай. Дери пришел в ярость. В ходе визита ожидается подписание соглашений между израильским МВД и министерством торговли Китая. Соглашение должно устанавливает правила найма и гарантирует права китайских рабочих в Израиле.Дери с удивлением узнал, что другие министры - Ариэль, Элькин и Лицман были приглашены. В ярости Дери запретил членам своей фракции принимать участие в мероприятии коалиции, проходившем вечером 15 марта.Премьер-министр Нетаниягу, узнав об этом, немедленно послал примирительное сообщение, в котором сообщалось, что он “с восторгом” примет Дери в состав делегации.Источник в ШАС, однако, говорит, что это не помогло Дери отказался от приглашения. Он разозлен самим фактом того, что о нем забыли. Источник в ШАС заявил, что уже стало привычным видеть то, как Нетаниягу топчется по своим ближайшим соратникам и союзникам. ШАС не готов терпеть подобное пренебрежение.