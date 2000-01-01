Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай 16.03 09:47   MIGnews.com

Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай

Параллельно с кризисом в отношениях с фракцией Кулану, у премьер-министра Биньямина Нетаниягу возник неожиданный конфликт с министром внутренних дел и лидером ШАС Арье Дери.

Дери узнал, что его не приглашают принять участие в престижном визите правительственной делегации в Китай. Дери пришел в ярость. В ходе визита ожидается подписание соглашений между израильским МВД и министерством торговли Китая. Соглашение должно устанавливает правила найма и гарантирует права китайских рабочих в Израиле.

Дери с удивлением узнал, что другие министры - Ариэль, Элькин и Лицман были приглашены. В ярости Дери запретил членам своей фракции принимать участие в мероприятии коалиции, проходившем вечером 15 марта.

Премьер-министр Нетаниягу, узнав об этом, немедленно послал примирительное сообщение, в котором сообщалось, что он “с восторгом” примет Дери в состав делегации.

Источник в ШАС, однако, говорит, что это не помогло Дери отказался от приглашения. Он разозлен самим фактом того, что о нем забыли. Источник в ШАС заявил, что уже стало привычным видеть то, как Нетаниягу топчется по своим ближайшим соратникам и союзникам. ШАС не готов терпеть подобное пренебрежение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
Лапид: "ООН стала сотрудничать с террористами"
10:05
В Индии умерла демобилизованная израильтянка
09:21
Посол Турции: Региональные амбиции Ирана нужно сдерживать
09:20
США требуют отозвать доклад об "израильском апартеиде"
09:17
Суд на Гавайях приостановил иммиграционный указ Трампа
08:53
Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру
08:32
Израиль: закон о борьбе с порно принят в первом чтении
08:13
Либерман: Беннет за тех, кто хочет превратить Израиль в Иран
07:51
ООН: "Террористы в Дамаске пытались сорвать переговоры"
07:33
ООН: Израиль установил режим апартеида
07:24
Тяжелый кризис в отношениях между Нетаниягу и Кахлоном
07:16
Спецпосланник Трампа встретился с королем Иордании
05:30
Украинский "Метинвест": сепаратисты захватили наши активы
04:24
Ученые: предками человека были не обезьяны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus