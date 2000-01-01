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Лапид: `ООН стала сотрудничать с террористами` 16.03 10:25   MIGnews.com

Лапид: "ООН стала сотрудничать с террористами"

В среду вечером, 15 марта, Яир Лапид обрушился волной критики на доклад ООН, обвинивший Израиль в наложении апартеида на арабов в Иудее и Самарии.

Весь отчет "полон ненависти и антисемитизма", как заявил депутат Кнессета Лапид.

"Вместо организации, защищающей свободу, демократию и либеральные ценности, ООН превратилась в сотрудничающую с террористическими организациями. Считает ли кто-нибудь, что имеет смысл то, чтобы агентство ООН, в котором участвуют Сирия и Судан, проповедовало нравственность государству Израиль - единственной демократии на Ближнем Востоке, которая защищает права своих меньшинств и оказывает гуманитарную помощь своим врагам?", - подчеркнул Яир Лапид.

"Европа и Соединенные Штаты должны однозначно заявить, что до тех пор, пока кампания по подстрекательству ООН и ее институтов против Израиля не прекратится, они прекратят поддерживать эту организацию, которая давно перестала выполнять свою роль", - продолжил политик.

Лапид добавил: "На этой неделе я провел серию встреч в Вашингтоне, направленных на прекращение финансирования ООН и убеждение Соединенных Штатов в выходе из Совета ООН по правам человека, и я буду продолжать делать это до тех пор, пока это не произойдет".

Ранее в среду Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттеререс дистанцировался от доклада, который был подготовлен Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

В исследовании сделан вывод о том, что "имеющиеся доказательства не вызывают никаких сомнений в том, что Израиль виновен в политике и практике, составляющих преступление апартеида".

Один из его авторов - Ричард Фальк, бывший специальный докладчик ООН по правам человека в Палестине, который в прошлом хвалил террористическую организацию ХАМАС и сравнивал ее с французским сопротивлением во время времен Второй мировой войны.

Фальк ранее делал антиизраильские заявления и сравнивал израильтян с нацистами.
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