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Минюст США против приостановки действия указа Трампа 16.03 11:52   MIGnews.com

Минюст США против приостановки действия указа Трампа

Минюст США не согласился с решением судьи в штате Гавайи о приостановке действия нового миграционного указа президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.
В заявлении министерства говорится, что решение судьи неверно по мотивировке и содержанию.

Ведомство считает указ соответствующим полномочиям по защите безопасности страны. "Министерство юстиции продолжит защищать этот указ в судах", – говорится в заявлении.

Ранее федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового иммиграционного указа президента Дональда Трампа, который он подписал 6 марта.
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