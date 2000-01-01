16.03 11:52 MIGnews.com

Минюст США против приостановки действия указа Трампа

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Минюст США не согласился с решением судьи в штате Гавайи о приостановке действия нового миграционного указа президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.В заявлении министерства говорится, что решение судьи неверно по мотивировке и содержанию.Ведомство считает указ соответствующим полномочиям по защите безопасности страны. "Министерство юстиции продолжит защищать этот указ в судах", – говорится в заявлении.Ранее федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового иммиграционного указа президента Дональда Трампа, который он подписал 6 марта.