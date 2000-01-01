16.03 16:20 MIGnews.com

Исраэль Кац: система предупреждения ДТП во всем транспорте

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Начиная с 1 января 2018 года, все новые транспортные средства, которые будут импортированы в Израиль, в обязательном порядке должны быть оснащены системами предупреждения ДТП. Об этом сообщил сегодня глава Минтранса Исраэль Кац на встрече с гендиректором компании MOBILEY E Зивом Авирамом и гендиректором концерна INTEL в Израиле Янивом Гарти. Встреча состоялась в иерусалимской канцелярии министра и была посвящена заключению договора о покупке компании MOBILEYE всемирным концерном INTEL.На встрече министр Кац сообщил о своем намерении подписать в ближайшее время соответствующее постановление. Оно обяжет оснащать все новые транспортные средства, которые будут завезены в Израиль, как минимум двумя системами оповещения – о пересечении линии дорожной разметки и съезда с полосы движения, а также несоблюдения водителем безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.На встрече говорилось о значимости события для Израиля и для всего мира. Как считает министр Исраэль Кац, "вчерашняя сделка означает выражение доверия израильскому хай-теку и официальное признание Израиля центром исследований и разработок в области автономного транспорта (кстати, в этой области работают более 400 статрапов). Мы опередим Европу и станем ведущей в этой сфере страной".Министр напомнил, что речь идет об "умном транспорте" и о системах предупреждения автомобильных аварий, которые изменят мир в ближайшие 15 лет, и смогут значительно уменьшить число пострадавших в ДТП на дорогах страны. Автономный транспорт станет самой крупномасштабной революцией в мире и повлияет на сферу образования и трудоустройства", - считает глава транспортного ведомства.Гендиректор Минтранса Керен Тернер озвучила интересные цифры. Так, около 54% новых транспортных средств, завезенных в Израиль за последний год, уже оснащены системой предупреждения ДТП.Поясним, что речь идет об инновационной системе безопасности, направленной на предотвращение ДТП. Отслеживая траекторию движения транспортного средства и сканируя окружающие его объекты, система оповещает водителя о возможных аварийных ситуациях. Так, если водитель пересекает линию дорожной разметки и съезжает с полосы движения, система сообщает об этом. В случае несоблюдения водителем безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства, система извещает об этом водителя. Система также уведомит водителя в случае нахождения на пути движущегося транспортного средства пешеходов. Система полностью распознает пешеходов и другие объекты, находящиеся в радиусе в "мертвых зон" автобусов, и таким образом обеспечивает максимальную безопасность пешеходам и пассажирам, заходящим и выходящим из них."Подобные системы и разработки значительно приближают нас к эпохе автономного транспорта, - сказал на встрече Исраэль Кац - И всё это благодаря израильскому, еврейскому уму. По моей инициативе было подписано специальное соглашение о сотрудничестве с правительством США по вопросам продвижения "умного транспорта" и создания совместного центра исследований и тестирования в Натании", - проинформировал собравшихся министр.Министр Кац напомнил, что, прежде всего, речь идёт о спасении человеческих жизней. "Подобные системы могут помочь водителям избежать аварий. С ноября 2016 года я обязал специальным постановлением установку в грузовом транспорте и автобусах (год производства 2012 и позже) систем предупреждения ДТП", - сказал министр."Нам как регулятору необходимо подготовиться к грядущей революции в сфере технологий. Мы уже готовимся к новой эре в транспортной сфере. Создана специальная межведомственная группа, которая будет сопровождать этот процесс. И наша задача как правительства позаботиться о том, чтобы эта революция распространилась на все слои населения, от периферии до центра страны", - подытожил Исраэль Кац.