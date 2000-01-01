16.03 09:20 MIGnews.com

США требуют отозвать доклад об "израильском апартеиде"

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Посол США в ООН Никки Хэйли потребовала, чтобы ООН отозвала доклад одного из своих органов, Экономической и Социальной Комиссии ООН по Западной Азии (ESCWA) об “израильском апартеиде”.базируется в бейруте и состоит из 18 арабских государств. “Государство Палестина” числится в ее составе полноправным членом.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дуджарик заявил: “Доклад, в том виде как он представлен, не отражает взглядов генерального секретаря”.Хэйли заявила: “Соединенные Штаты - в ярости от подробного доклада. Секретариат ОН был прав, дистанцировались от этого доклада, но он обязан пойти еще дальше, и полностью отозвать доклад”.