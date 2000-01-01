16.03 09:17 MIGnews.com

Суд на Гавайях приостановил иммиграционный указ Трампа

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Действие нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа приостановлено. Такое решение в среду, 15 марта, принял федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон, сообщает Интерфакс.Новый указ Трампа временно запрещал въезд в США гражданам шести стран: Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Он должен был вступить в силу в четверг, 16 марта. Документ был заблокирован за несколько часов до этого.Напомним, в январе Дональд Трамп подписал первую версию иммиграционного указа. В итоге власти отказались от нее. Новый указ был подписан 6 марта.