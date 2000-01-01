16.03 09:21 MIGnews.com

Посол Турции: Региональные амбиции Ирана нужно сдерживать

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Турция разделяет озабоченность Иерусалима в отношении региональных амбиций и ядерного потенциала Ирана, но отличается в плане стратегии, заявил в четверг новый посол страны в Израиле Кемал Окем."Ядерное досье Ирана вызывает озабоченность у всех", - сказал Окем в интервью The Jerusalem Post после выступления в Тель-Авивском университете с обширной программной речью, после которой последовала сессия вопросов и ответов.Анкара, по его словам, считает, что лучший путь вперед - это сдерживание, а не изоляция."У нас была общая граница с Ираном на протяжении сотен лет, которая остается неизменной. Они видят в нас стратегического конкурента ... Мы видели необходимость вовлечения и сдерживания своих амбиций", - отметил посол Турции в Израиле.Что касается Ирана в Сирии, то Окем заявил, что он видит "немного" прогресса в том, что Иран взял на себя какую-то ответственность, тогда как касательно России в Сирии он сказал израильтянам: "Удачи, у вас есть новый сосед".Посол заявил, что угроза терроризма, в особенности со стороны боевиков "Исламского Государства", также известного как ISIS, может быть обнаружена в Берлине и Стамбуле, и что Турция является частью международной борьбы против экстремизма и ISIS. Он подчеркнул, что и мусульмане, и евреи должны бороться в этой битве."Терроризм - глобальное явление, которое всегда существует, и оно не исчезнет без глобальной борьбы". Это одна из причин, по которой Турция должна продолжать свое сотрудничество с Европой, говорится в сообщении."Есть некоторые неправильные представления о роли и политике Турции, и это нужно исправить", - сказал Окем, объяснив, что его страна не отгораживается от западного мира.В вопросе о секторе Газа он сказал, что Турция поддерживает его народ, а не ХАМАС."Мы не согласны с той линейной аналогией, которая пытается установить, что каждый проживающий в Газе принадлежит ХАМАСу и является террористом. Мы не принимаем это. Мы должны проводить различие между людьми, которые страдают, и людьми, которые являются членами ХАМАСа как политической партии", - сказал он.По его словам, для Турции важно предоставлять финансовую помощь палестинцам на территории Иудеи и Самарии и в секторе Газа в рамках возвращения к нормальным дипломатическим отношениям с Израилем после пятилетнего конфликта.Окем также благодарил Израиль за помощь и сотрудничество, которое Израиль продемонстрировал, помогая Анкаре в этой миссии, которая включает поддержку промышленного парка в Дженине и больницу в Газе.