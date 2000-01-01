16.03 08:13 MIGnews.com

Либерман: Беннет за тех, кто хочет превратить Израиль в Иран

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Министр обороны Авигдор Либерман обрушился с резкой критикой на министра образования Нафтали Беннета, попытавшегося защитить раввина Игаля Левинштейна.Раввин Левинштейн, глава подготовительных курсов для ЦАХАЛа Бней Давид, на прошлой неделе выступил с жесткой критикой службы женщин в армии, в особенности, в боевых частях.Либерман, отвечая Беннету, написал в твиттер: “Беннет защищает тех, кто пытается превратить Израиль в Иран, и мы этого не позволим. Израильские женщины равны с мужчинами, и военная служба - для всех”.