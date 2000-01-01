16.03 08:32 MIGnews.com

Израиль: закон о борьбе с порно принят в первом чтении

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Законопроект, который предоставил бы интернет-провайдерам публичные средства для каждого клиента, которого они убеждают подписаться на анти-порно и анти-игорный интернет-фильтр, прошел предварительное чтение в Кнессете.Законопроект, спонсором которого является депутат Кнессета от партии "Ликуд" Мики Зоар, стремится минимизировать воздействие на несовершеннолетних потенциально опасного интернет-контента, побуждая провайдеров активно продавать существующее семейное программное обеспечение для блокировки.По словам сторонников законопроекта, любое программное обеспечение, включенное в правила законопроекта, позволит взрослым неограниченный доступ к Интернету через пароль, предоставляя полную свободу для родителей, обеспечивая при этом более безопасный онлайн-опыт для детей."В не-виртуальном мире несовершеннолетние защищены и не могут попасть в секс-магазины и игорные центры .... Существует мониторинг для защиты несовершеннолетних", - говорится в заявлении."Однако, когда дело доходит до интернета, который является ключевой средой, где дети сейчас проводят много времени ... несовершеннолетние подвергаются воздействию контента, который непригоден для их возраста", - отмечает депутат.Законопроект прошел предварительное чтение с 49 голосами "за", 16 – "против" и 2 воздержавшимися. Он должен пройти как минимум два раунда чтения и еще три голосования на пленарном заседании Кнессета до того, как он станет законом.Законопроект Зоари похож на законопроект, предложенный в ноябре, и спонсируемый депутатом Шули Моалем-Рафаэли. Законопроект также был продвинут на этой неделе, когда он получил единогласное одобрение министров в Комитете министров по законодательству.Законопроект Моалем-Рафаэли требует от ISP бесплатного предоставления программного обеспечения для фильтрации, а также информирования клиентов о его доступности посредством текстовых сообщений или электронной почты.Пользователи интернет-услуг в Израиле уже имеют право запрашивать программное обеспечение для фильтрации у своих интернет-провайдеров, и ни один из рассматриваемых законопроектов не изменит добровольный отказ от выбора фильтров.Несмотря на это, критики предупреждают, что реализация законопроектов на практике может стимулировать и даже потребовать от израильских интернет-провайдеров целенаправленного отслеживания интернет-активности израильтян, создавая "черные списки" потребителей порнографии и азартных онлайн-игр.