Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Анти-порно законопроект поднял вопрос о конфиденциальности | Фото: Thinkstock16.03 08:32   MIGnews.com

Израиль: закон о борьбе с порно принят в первом чтении

Законопроект, который предоставил бы интернет-провайдерам публичные средства для каждого клиента, которого они убеждают подписаться на анти-порно и анти-игорный интернет-фильтр, прошел предварительное чтение в Кнессете.

Законопроект, спонсором которого является депутат Кнессета от партии "Ликуд" Мики Зоар, стремится минимизировать воздействие на несовершеннолетних потенциально опасного интернет-контента, побуждая провайдеров активно продавать существующее семейное программное обеспечение для блокировки.

По словам сторонников законопроекта, любое программное обеспечение, включенное в правила законопроекта, позволит взрослым неограниченный доступ к Интернету через пароль, предоставляя полную свободу для родителей, обеспечивая при этом более безопасный онлайн-опыт для детей.

"В не-виртуальном мире несовершеннолетние защищены и не могут попасть в секс-магазины и игорные центры .... Существует мониторинг для защиты несовершеннолетних", - говорится в заявлении.

"Однако, когда дело доходит до интернета, который является ключевой средой, где дети сейчас проводят много времени ... несовершеннолетние подвергаются воздействию контента, который непригоден для их возраста", - отмечает депутат.

Законопроект прошел предварительное чтение с 49 голосами "за", 16 – "против" и 2 воздержавшимися. Он должен пройти как минимум два раунда чтения и еще три голосования на пленарном заседании Кнессета до того, как он станет законом.

Законопроект Зоари похож на законопроект, предложенный в ноябре, и спонсируемый депутатом Шули Моалем-Рафаэли. Законопроект также был продвинут на этой неделе, когда он получил единогласное одобрение министров в Комитете министров по законодательству.

Законопроект Моалем-Рафаэли требует от ISP бесплатного предоставления программного обеспечения для фильтрации, а также информирования клиентов о его доступности посредством текстовых сообщений или электронной почты.

Пользователи интернет-услуг в Израиле уже имеют право запрашивать программное обеспечение для фильтрации у своих интернет-провайдеров, и ни один из рассматриваемых законопроектов не изменит добровольный отказ от выбора фильтров.

Несмотря на это, критики предупреждают, что реализация законопроектов на практике может стимулировать и даже потребовать от израильских интернет-провайдеров целенаправленного отслеживания интернет-активности израильтян, создавая "черные списки" потребителей порнографии и азартных онлайн-игр.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:21
Посол Турции: Региональные амбиции Ирана нужно сдерживать
09:20
США требуют отозвать доклад об "израильском апартеиде"
09:17
Суд на Гавайях приостановил иммиграционный указ Трампа
08:53
Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру
08:13
Либерман: Беннет за тех, кто хочет превратить Израиль в Иран
07:51
ООН: "Террористы в Дамаске пытались сорвать переговоры"
07:33
ООН: Израиль установил режим апартеида
07:24
Тяжелый кризис в отношениях между Нетаниягу и Кахлоном
07:16
Спецпосланник Трампа встретился с королем Иордании
05:30
Украинский "Метинвест": сепаратисты захватили наши активы
04:24
Ученые: предками человека были не обезьяны
03:23
Ученые: Животные могут рассказать о характере хозяина
02:50
NASA: в космосе тяжело заниматься сексом
01:17
Тереза Мэй не станет запрещать в Британии хиджабы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus