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ООН: Израиль установил режим апартеида 16.03 07:33   MIGnews.com

ООН: Израиль установил режим апартеида

Экономическая и Социальная Комиссия ООН по Западной Азии (ESCWA) опубликовала доклад “Израильские Практики в Отношении Палестинского Народа и Вопрос об Апартеиде”.

Авторы доклада пришли к выводу, что Израиль “установил режим апартеида , угнетает весь палестинский народ и доминирует над ним”.

Израиль “де-факто создал одно государство”, которое и является формой апартеида, говорится в докладе.

Доклад призывает правительства государств мира поддерживать режим санкций и бойкота (BDS) против Еврейского Государства.

Посол Израиля в ООН Дани Данон в резкой форме осудил новый анти-израильский выпад ООН. Он заявил: “Попытки дискредитировать единственную демократию Ближнего Востока - постыдны и смешны”.
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