16.03 07:33 MIGnews.com

ООН: Израиль установил режим апартеида

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Экономическая и Социальная Комиссия ООН по Западной Азии (ESCWA) опубликовала доклад “Израильские Практики в Отношении Палестинского Народа и Вопрос об Апартеиде”.Авторы доклада пришли к выводу, что Израиль “установил режим апартеида , угнетает весь палестинский народ и доминирует над ним”.Израиль “де-факто создал одно государство”, которое и является формой апартеида, говорится в докладе.Доклад призывает правительства государств мира поддерживать режим санкций и бойкота (BDS) против Еврейского Государства.Посол Израиля в ООН Дани Данон в резкой форме осудил новый анти-израильский выпад ООН. Он заявил: “Попытки дискредитировать единственную демократию Ближнего Востока - постыдны и смешны”.